Jandarma anneleri unutmadı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, ziyarette bulunduğu şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevliler tarafından kente yaşayan şehit annelerinin ve kadınların Anneler Günü kutlandı. Anneleri teker teker ziyaret eden Jandarma personeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen mektupları da annelere takdim etti.

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