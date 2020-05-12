Kar’a hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı

Erzurum Tekman karayolunda etkili olan kar yağışı sonrası çık sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Erzurum’dan Tekman’a giden araçlar Nene Hatun Mahallesi yakınlarında yolda oluşan kaygan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar yolcular tarafından itilerek kurtarıldı. Araçlarının kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler kara hazırlıksız yakalandı.
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