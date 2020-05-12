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İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde şarkıları polis araçlarında çalındı

DHA

İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde şarkıları polis araçlarında çalındı

<br>Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Emniyet Müdürlüğü, şarkıcı İbrahim Erkal'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle ekip otolarından şarkılarını, çalarak şehir turu attı. Vali Okay Memiş de, sanatçının eşi Filiz Erkal ile cep telefonu ile konuşup, baş sağlığında bulundu.<br>Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017´de evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere çarpan Erkal, beyin kanaması geçirdi. Hastanede yaklaşık bir ay süren yoğun bakım tedavisi sonrası Erkal, 11 Mayıs günü vefat etti. Erzurum´a olan sevgisini şarkılarında dile getiren sanatçı, vefatının 3´üncü yıl dönümünde hemşehrileri tarafından unutulmadı. Çok sayıda Erzurumlu sosyal medya hesaplarından sanatçıyı anarken, Erzurum Emniyet Müdürlüğü de vefa örneği gösterdi. Ekip otolarından, kent merkezinde sanatçının şarkıları çalındı. Kentin en işlek bölgesi Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ekip otolarından sanatçının başta Erzurum'la ilgili şarkıları olmak üzere sevilen eserlerini çaldı. Erzurum'a gel, Bir çay getir kıtlama ve Canısı gibi şarkılar, polis otolarından şehre yayıldı.<br>VALİ MEMİŞ, FİLİZ ERKAL'I DAVET ETTİ<br>Erzurum Valisi Okay Memiş de vefatının 3'üncü yıl dönümü sebebiyle sanatçının eşi Filiz Erkal´i arayarak başsağlığı diledi. 3 çocuk annesi Filiz Erkal´la telefonda görüşen Vali Memiş, "İbrahim Erkal Erzurum için çok önemli bir değer. Sanat dünyası açısından ve kişiliği ve karakteriyle çok önemli bir isim. Kendisini Erzurum´a atanmadan önce severek takip ediyordum. Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir Erzurum´dayım. Burada 7´den 70´e herkesin gönlüne taht kurmuş bir eşiniz var. Allah mekanını cennet eylesin. Çocuklarınıza da selam edip, gözlerinden öpüyorum. Bir isteğiniz olursa her zaman bekleriz. Sadece yıl dönümlerinde değil, her zaman sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah Erzurum´a da beklerim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-12 09:44:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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