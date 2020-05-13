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Görev şehidi itfaiyecinin ağabeyi: Cumhurbaşkanı aradı, İmamoğlu aramadı

DHA

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)İSTANBUL Kadıköy'de gerçekleştirilen itfaiye tatbikatında, merdivenin kırılması sonucu görev şehidi olan 2 itfaiye erinden biri olan Emircan Çolak´ın (28) ağabeyi Sezayir Çolak, kardeşinin göz göre göre ölüme gönderildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını anlatan Çolak, "Acımızı paylaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Kadıköy'de 9 Mayıs günü yapılan yangın tatbikatı sırasında, itfaiye aracının...

Görev şehidi itfaiyecinin ağabeyi: Cumhurbaşkanı aradı, İmamoğlu aramadı

<br>Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)İSTANBUL Kadıköy'de gerçekleştirilen itfaiye tatbikatında, merdivenin kırılması sonucu görev şehidi olan 2 itfaiye erinden biri olan Emircan Çolak´ın (28) ağabeyi Sezayir Çolak, kardeşinin göz göre göre ölüme gönderildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını anlatan Çolak, "Acımızı paylaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.<br>Kadıköy'de 9 Mayıs günü yapılan yangın tatbikatı sırasında, itfaiye aracının 63 metrelik merdiveninin kırılması sonucu hayatlarını kaybeden itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal'ın (24) cenazeleri, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi. Emircan Çolak'ın cenazesi, 11 Mayıs günü, Erzurum'un Pasinler ilçesinin Demirdöven köyünde toprağa verildi.<br>Biri kız 6 kardeşin en küçüğü olan Emircan Çolak'ın taziyeleri kabul eden ağabeyi Sezayir Çolak, yetim büyüyen kardeşine hem ağabey hem de baba olduğunu ifade etti.<br>Kardeşinin ihmaller nedeniyle ölüme götürüldüğünü ileri süren Çolak, vefasızlığa da isyan ettiklerini söyledi. Kardeşi ve arkadaşının yangın merdivenin sepetine emniyet kemeri ve baret takmadan bindirilmesine, sepetin de 63 metreye kadar çıkarılmasına anlam veremediğini anlatan Çolak, "Bu işlemlerde uzman olmaya gerek yok. Az çok herkes anlar. Tatbikatta ilk kez kullanılan ve test edilmeyen o makine, 40 metreden sonra ne olursa olsun esnemeye başlar. 63 metreye hangi akılla çıkarıldı? Fidan gibi kardeşimiz göz göre göre ölüme götürüldü. Bunun hesabı adalet önünde verilmeli" diye konuştu.<br>İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi ve arkadaşı için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi, taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını kaydeden Sezayir Çolak şunları söyledi:<br>"Cenaze törenine Başkan İmamoğulu katılmadı, 'olur işi vardır yoğundur' dedik. Törene katılan 2 başkan konuştu, çok sıradan bir olaymış gibi davrandılar. Bizimle hiç ilgilenmediler. Bu bizi iyice üzdü. Başkan İmamoğlu, bir telefon bile açıp, acımızı paylaşmadı. Bir sokak hayvanı veya başka bir şey için ortalığı yakıp, yıkanlar iki fidanı hiç umursamadı. Onlara yazıklar olsun. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Bugünlerde dünya kadar işi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp acımızı paylaştı. Allah razı olsun. İstanbul'un birkaç ilçe belediye başkanı, Erzrum'un tüm vekilleri ve Pasinler Belediye Başkanı arayıp ya da buraya gelerek acımızı paylaştı. Bu iki fidanın sorumlusunun bulunup yargı önünde hesap vermesini istiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-05-13 14:07:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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