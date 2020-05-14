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Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA

ERZURUM,(DHA) -  Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıkladı. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü,  4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin  koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.  BB Erzurumspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler...

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>ERZURUM,(DHA) - <br>Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.<br>TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü,  4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin  koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini duyurdu. <br>BB Erzurumspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ''Erzurumspor'umuzda bugün yapılan  2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır.''DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez DHA<br>2020-05-13 23:21:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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