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Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

İHA

Erzurum'da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında kentin her yerinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da polisler korona virüs tedbirleri kapsamında kentin her yerinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında kentte denetimler devam ediyor. Erzurum’un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.
Öte yandan denetimler iş yerlerinde de devam ediyor. Ekipler iş yerlerinde sosyal mesafe konusunda ve maske konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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