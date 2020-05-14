Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktıBüyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, koronavirüs testi yapılan 11 kişide pozitif vakaya rastlandığını, şüpheli olan 12 kişinin ise testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı. Sabah yapılan testlerin 12 kişide de negatif olduğu belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Erzurum DHA<br>2020-05-14 10:46:27<br>

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