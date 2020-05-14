BB Erzurumspor’da durumu şüpheli 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıktı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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BB Erzurumspor’da dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testlerin negatif çıktığı açıklandı. Söz konusu 12 kişinin bugünden itibaren 14 gün karantina sürecinin başladığı ve durumlarının takip edileceği açıklandı.

BB Erzurumspor’da dün yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıkmıştı. Korona virüs testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının 11 test sonucu pozitif çıktı.

Durumu şüpheli olan 12 kişinin testleri tekrarlanmıştı.

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