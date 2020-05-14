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Uçar, Eczacılar Günü'nü kutladı 13. Bölge Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uçar: "Meslektaşlarımız her zaman halk sağlığını kendi sağlığının önünde tutmuştur"

İHA

13. Bölge Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uçar, Eczacılar Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Uçar, "Meslektaşlarımız her zaman halk sağlığını kendi sağlığının önünde tutmuştur" dedi.

Uçar, Eczacılar Günü'nü kutladı 13. Bölge Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uçar: "Meslektaşlarımız her zaman halk sağlığını kendi sağlığının önünde tutmuştur"

13. Bölge Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Uçar, Eczacılar Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Uçar, "Meslektaşlarımız her zaman halk sağlığını kendi sağlığının önünde tutmuştur" dedi.
Uçar, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Bilimsel eczacılığın kuruluşunun üzerinden 181 yıl geçti. İlacın üretiminden, hastaya ulaştırılmasına kadar; devamında ARGE'de, kamuda, akademilerde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir eczacılarımız. İnsanlık tarihi boyunca süregelen hastalıklarla mücadelede her zaman en önemli aktörlerden olmuştur. Covid19 ile mücadelede de ön safta, en kolay ulaşılabilen sağlık danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Pandemi sebebiyle bir araya gelemeyişimizin hüznünü yüreklerimizde taşıyor olsak da camia olarak bu mücadelede verdiğimiz emeklerin haklı gururunu da duymaktayız. Bin yıllık geçmişinden güç alan sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük, halk sağlığını kendi sağlığının önünde tutan, mesleğe emek ve gönül vermiş, gayret sarf etmiş, ömrünü adamış tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Bayramını kutluyor, en kısa zamanda kavuşmayı diliyoruz. Sağlıkla ve sevgiyle kalın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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