(Özel haber) Hüseyin Üneş: "Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil" BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "Şu an Beşiktaş’ı en iyi anlayacak olan kulüp biziz" "Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik" "Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız"

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi. Üneş ayrıca, şu anda Beşiktaş’ı anlayacak en iyi kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her ikimizde büyük bir travma geçiriyoruz. Her iki takımada acil şifalar" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da dün yapılan korona virüs testinde 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A Takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı. Şüpheli olarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin yapılan son testlerinin ise negatif çıktı.

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