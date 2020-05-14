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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ESTP Yönetim Kurulu Başkanı Güvenli: “Salgın futbolla yeniden hortlayacak”

İHA

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mustafa Güvenli, Erzurumspor'da futbolcuların ve kulüp çalışanlarının Covid19 testlerinin pozitif çıkması üzerine basın açıklaması yaptı. Güvenli, "Salgın futbolla yeniden hortlayacak" dedi.

ESTP Yönetim Kurulu Başkanı Güvenli: “Salgın futbolla yeniden hortlayacak”

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Yönetim Kurulu Başkanı A. Mustafa Güvenli, Erzurumspor’da futbolcuların ve kulüp çalışanlarının Covid19 testlerinin pozitif çıkması üzerine basın açıklaması yaptı. Güvenli, “Salgın futbolla yeniden hortlayacak” dedi.
ESTP Yönetim Kurulu Başkanı A. Mustafa Güvenli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişiye bulaşarak 300 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs, küresel bir tehdit olmayı sürdürmekle birlikte ülkemizi de tesir altına almış ve bugüne kadar 3 bin 952 vatandaşımızın hayatına mal olmuştur. Türkiye’de sağlık sisteminin sahip olduğu güçlü altyapı ve virüse karşı sürdürülen etkin mücadelenin yanı sıra toplumun sergilediği aklı selim duruş sayesinde salgının kontrol altına alınması süreci çok daha yönetilebilir bir hal almış; iyileşen hasta sayılarının sürekli artışı ve vaka sayılarının da düşüş kaydetmeye başlamış olması, mücadele gücümüzün bir göstergesi olmuştur. Türkiye’de işler bu denli yoluna girmeye başlamışken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbol maçı oynatma ısrarı yüzünden, ne yazık ki onca emek heba olup gidecektir ve bunun işaretlerinden birisi de, Erzurumspor’da pozitif çıkan Covid19 testleridir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği şekliyle; Erzurumspor’da aralarında futbolcuların da bulunduğu tam 12 kişinin testi Covid Pozitif çıkmış, durumu şüpheli olanlarla birlikte söz konusu hastalar için 14 günlük karantina süreci başlatılmıştır. Bir hususun altını daha çizmekte fayda var ki, o da; böyle bir durumun sadece Erzurumspor’un değil, profesyonelden amatöre varıncaya kadar tüm liglerin ve kulüplerin sorunu olduğudur. Kaldı ki; salgın riski sürerken ve virüs halen daha aramızda dolaşırken, futbol derdine düşmek başlı başına bir sorumsuzluk olduğu gibi, bu sorumsuzluğa göz yummak da, en hafif tabirle cana kastetmekten başka hiçbir şey değildir''.

"Mesuliyet Sağlık Bakanlığı’nındır"
Güvenli, "Örneğin, içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde camilerde toplu ibadetin kısıtlanmasından, eğitim öğretime ara verilmesine, lokanta, kahve, kafe ve pastanelerin kapatılmasından, toplu üretim yapan imalathanelerin faaliyetinin durdurulmasına varıncaya kadar alınan her karar nasıl ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun isteğiyle gerçekleştiyse, ülkedeki spor organizasyonlarıyla ilgili olarak karar vermesi gereken de, federasyon değil, yine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmalıdır. Öte yandan Erzurumspor’da Covid tedavilerine başlanan futbolcu ve diğer personelle birlikte camia ve şehrimize de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor; salgının futbol eliyle yeniden hortlatılmaması temennimizi bütün kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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