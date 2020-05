6 kişiyi öldüren baba ve oğullarına ceza yağdı "Pişmanız" dediler 125 yıl hapse mahkum edildiler

Erzurum’un Horasan ilçesinde 2 yıl önce mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişiyi öldüren İlhami Yılmaz ve 2 oğlunun yargılanmasında karar çıktı. Baba İlhami Yılmaz müebbet ve 123 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırılırken, oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz ise 125’er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 9 Mart 2018'de Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. 7 yıl önce Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerinin çocukları arasında mal paylaşımından dolayı anlaşmazlık çıktı. 9 Mart 2018 günü Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine giderek amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz ise yeğenlerinin taleplerini reddetti. Yılmaz’ın reddetmesi üzerine amca ve yeğenler arasında tartışma çıktı.



“Silahlı kavgada 6 kişi öldürüldü”

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami Yılmaz ağabeyi ve yeğenlerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı kavgada Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile damadı Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz (20) ise ağır yaralandı.

Saldırı sonrası kaçan zanlı İlhami Yılmaz ve oğulları ise Kars karayolunda Karakut mevki'inde gözaltına alındı. İlhami Yılmaz ve oğulları sevk adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.



“Sanıklara ceza yağdı”

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davada İlhami Yılmaz, Fatih Yılmaz ve Emrah Yılmaz’a ceza yağdı. Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile davaya bağlanan baba ve oğulları “pişmanız” ifadesini verdiler.

Dava da İlhami Yılmaz, ağabeyi Mehmet Yılmaz’ı ‘kasten öldürme’ suçundan ağır müebbet hapis cezasına, aynı suçtan yeğenleri Bahattin, Ömer, İbrahim ile damadı Sedrettin Bahar'a karşı 4 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi. İlhami Yılmaz’a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, müebbet hapis cezasını 25'er yıla düşürerek 4 kişiyi öldürmekten toplam 100 yıl hapis cezası verdi. Yeğeni Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürme eyleminden ise İlhami Yılmaz, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yeğenin oğlu Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan da 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. İlhami Yılmaz'a müebbet ve toplam 123 yıl 4 ay hapis cezası hükmedildi.

Fatih ve Emrah Yılmaz ise, amcaları Mehmet, kuzenleri Bahattin, Ömer ve İbrahim Yılmaz'ı öldürmekten, kuzenleri Adem Yılmaz'ı tahrik altında öldürmekten, Ahmet Can Yılmaz'ı yaralamaktan, ruhsatsız silah bulundurma suçundan toplam da 125'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.