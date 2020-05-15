Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

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<br>ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların daha temiz ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla Yakutiye Belediyesi, cadde ve sokakları yıkama çalışması başlattı. Gece trafiğin olmadığı saatlerde 2 su tankeri, 2 süpürge aracı ve 10 personel cadde ve sokakları köpüklü suyla baştan sona yıkadı.<br>Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların daha temiz ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-15 11:41:02<br>

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