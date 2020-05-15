AK Parti Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı

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AK Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Başkan Dönmez, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti. Dönmez vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulunarak, devletin salgın hastalığın önlenmesi için her türlü önlemi aldığını, vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

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