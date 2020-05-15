Berber ve güzellik merkezleri denetlendi

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde berberler ve güzellik merkezleri denetlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandan beri kapalı olan berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri, hafta başında yeniden hizmete başlamıştı.

Aşkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu açılan berber ve kuaför salonlarını gezerek denetim yaptılar. Denetimlerde sosyal mesafe kuralları ve maske takılması konuları hakkında bilgiler verilirken, kullanılacak aletler içinde hijyen uyarısı yaptılar.

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