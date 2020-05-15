Aziziye Belediyesi’nden esnafa destek Başkan Orhan: “Esnafımıza desteklerimiz artacak”

Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren kahvehaneler, berber ve kuaförler ile rehabilitasyon merkezlerine yardım çeki dağıtıldı. Korona virüs salgınından dolayı işini kaybeden ve iki ayı aşkın süredir işyerleri kapalı olan esnafın 250 TL’lik çekler halinde verilen yardımlardan dolayı memnuniyetleri dikkatlerden kaçmadı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çalışmaları durdurulan halkın yoğun olarak talep gösterdiği kuaför ve kahvehanelerin bu zaman zarfından zarar görmesi nedeniyle belediye olarak bir nebzede olsa onları rahatlatma amacında olduklarını söyledi.

Esnafın bundan önce olduğu gibi bugünde destekçisi olduklarının altını çizen Başkan Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak esnafımızın rahat ve huzurlu bir ortamda faaliyet göstermeleri için dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Zarar uğramaları nedeniyle de çam sakızı çoban armağanı dedik onlara 250 TL’lik yardım çeki dağıttık. Yerel yönetimler olarak her daim onların destekçisi olduk bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.

Aziziye ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren kahvehane, kuaför ve rehabilitasyon merkezi işletmecileri Aziziye Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan yardım çeklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Belediyenin esnafı düşünerek bir nebzede olsa yüklerini hafifletmek amacıyla yaptıkları bu çalışmayı takdirle karşıladıklarını söyleyen ilçe esnafı, “Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’ın göreve geldiği günden bu yana esnafa pozitif bakış açısı memnuniyet verici. Taleplerimiz her daim karşılık buluyor. Korona salgınından dolayı yapılan bu yardımlarda bunlardan birisi. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.

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