Eski araba lastiklerinden mama kabı yaptılar

<br>Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Olur İlçesi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için atıl olan araç lastiklerini mama kaplarına dönüştürdü.<br>Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu, örnek bir projeye imza attı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için Vefa Sosyal Destek Grubu'nca atıl olan araç lastikleri mama kaplarına dönüştürüldü. Eski lastikleri kesip, boyadıktan sonra üslerini kapatarak sokak hayvanlarına hem yuva hem de mama kabı yapan grup, lastiklerin ortalarına da yemek yemeleri için plastik leğen yerleştirdi. Yapılan mama kapları, ilçenin farkı noktalarına yerleştirildi.<br>Pandemi dolayısıyla sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı çektiklerini belirten Olur Kaymakamı İlker Eker, "Biz de bu kapsamda neler yapacağımızı düşündük. Vefa Destek Grubumuz birçok insanımıza hizmet götürmeye çalışıyor. Bu kapsamda sokaktaki dostlarımız için de neler yapacağımızı düşündük ve atık olan araba lastiklerinden mama kapları ürettik. Bunları ilerleyen süreçte şehrin muhtelif yerlerine koyacağız. İstedik ki; sevimli dostlarımız bu sıkıntılı süreçte yiyecek sıkıntısından kurtulsun hem de bir toplumsal bir bilinç oluşsun. İnşallah başarılı olmuşuzdur" dedi. <br>İlçe halkı ise projeyi çok beğendiklerini belirterek Kaymakam İlker Eker ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN<br>2020-05-16 10:13:59<br>

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