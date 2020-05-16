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Eski araba lastiklerini mama kabı yaptılar

İHA

Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu örnek bir projeye imza atarak eski otomobil lastiklerinden sokak hayvanlarına mama kabı yaptılar.

Eski araba lastiklerini mama kabı yaptılar

Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu örnek bir projeye imza atarak eski otomobil lastiklerinden sokak hayvanlarına mama kabı yaptılar.
Yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için Olur Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından atıl olan araç lastikleri mama kaplarına dönüştürdüler.
Eski lastikleri kesip boyayıp üzerini kapatarak sokak hayvanlarına hem yuva hem de mama kabı yatılar. Boyadıkları lastiklerin ortalarına koydukları plastik leğenlere sokak köpekleri için yemek koyacaklar yapılan lastik mama kaplarını ilçenin muhtelif yerlerine koyacaklar. Konulacak kaplara isteyen vatandaşlarda tarafından mama desteğinde bulunabilecekler.
Olur Kaymakamı İlker Eker, ‘’Pandemi dolayısıyla sokak hayvanları yiyecek bulmada hayli sıkıntı çekiyorlardı dolayısıyla bizde bu kapsamda neler yapacağımızı düşündük. İçişleri Bakanlığımızın talimatı valimizin öncülüğünde oluşturulan vefa destek grubu malumunuz olduğu üzere birçok insanımıza hizmet götürmeye çalışıyor. Bu kapsamda sokaktaki dostlarımız içinde neler yapacağımızı düşündük ve atık olan araba lastiklerinden mama kapları ürettik ve bunları ilerleyen süreçte şehrin muhtelif yerlerine koyacağız istedik ki sevimli dostlarımız bu sıkıntılı süreçte yiyecek sıkıntısından kurtulsun hem de bir toplumsal bir bilinç oluşsun. İnşallah başarılı olmuşuzdur’’ dedi.
Gurbetçi Öner Elibol ise ‘’44 yıldır Avrupa’da yaşıyorum Avrupa halkının sokak hayvanlarına nasıl davrandığını en iyi bilenlerden birisi olarak Olur da sokak hayvanlarına başta Kaymakamımız olmak üzere Erzurum Sosyal vefa gurubu ile birlikte yaptıkları bu projeyi inanılmaz derecede beğendim, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu ve bunun gibi projelerin ülkemizde daha yaygın olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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