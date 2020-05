Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Yapımı tamamlanan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip, bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle teyakkuz halinde bekleyen Erzurum Şehir Hastanesi dün gece hizmete açıldı.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece sessiz ve hummalı bir çalışma ile yeni bir dönemi açtık. Bölge Eğitim Araştırma Hastanemizin tüm birimlerini Şehir Hastanemize taşıdık ve Bölge Eğitim binamızı kalan tadilatları için yüklenici firmalara teslim ettik. Pandemi sonrası planlanmak üzere, şu an itibariyle Palandöken Devlet Hastanemiz ve Nenehatun Kadın Doğum Hastanemiz hizmete devam etmektedir. Mareşal Çakmak Devlet Hastanemiz pandemi izolasyon hastanesi olarak faaliyettedir. Şehir Hastanemiz; A Blok acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C Bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D Blok pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır" dedi.

Bedir, açıklamasının sonunda Şehir Hastanesinin Erzurum'a kazandırılmasında emeği geçenlere şu cümlelerle teşekkür etti:

"Pandeminin başlangıcından beri şehrimizi çok rahatlatan bu eşsiz güzellik, Erzurum Şehir Hastanesi, şehrimize ve bölge insanına hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah. Başta Sayın Bakanımız Prof.Dr. Recep Akdağ başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."

