Boz ayı su içmek için Çoruh vadisine indi

Erzurum’un İspir ilçesinde Boz ayı su içmek için Çoruh nehrine indi.
İspir’de Çoruh Vadisinde dağdan inen ayı, Çoruh'tan su içtikten sonra kayalıklara doğru tırmandı. Cep telefonu ile görüntülenen ayının rahat tavırları dikkat çekti.
Vatandaşlar İspir’den Çoruh yolu üzerinde yalnız yürümelerinin tehlikeli olabileceğini dile getirdiler.
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