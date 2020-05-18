Çoruh Nehri'ne inen boz ayılar görüntülendi

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<br>Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesinde Çoruh nehrine su içmeye inen boz ayılar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.<br>Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Erzurum'un İspir ilçesinde araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar, Çoruh nehrine su içmeye gelen ayıları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, bazı ayıların nehir kıyısında koşturduğu görüldü.<br>Aynı bölgede vatandaşlar bu kez tek başına Çoruh nehrinde su içtikten sonra ot yiyen ayının görüntülerini çekmeyi başardı. Sakin bir şekilde arazide gezen ayı dağa tırmanarak gözden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / İspir Nejdet YILMAZ<br>2020-05-18 14:33:52<br>

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