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Tarım sektörüne nefes oldu

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında gerçekleştirilen 'Erzurum Özelinde Sektörel Değerlendirmeler' toplantısı meyvelerini vermeye başladı. Toplantıda sunulan önerileri dikkate alan bakanlık, Koronavirüs salgını sürecinde olumsuz etkilenen üretici ve çiftçiler için özel destekler hayata geçirdi.

Tarım sektörüne nefes oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında gerçekleştirilen ‘Erzurum Özelinde Sektörel Değerlendirmeler’ toplantısı meyvelerini vermeye başladı. Toplantıda sunulan önerileri dikkate alan bakanlık, Koronavirüs salgını sürecinde olumsuz etkilenen üretici ve çiftçiler için özel destekler hayata geçirdi.
Erzurum Ticaret Borsası tarafından bakanlığına sunulan tarım ve hayvancılık sektörlerini kapsayan talepler, yerine getirildi.
Geçtiğimiz hafta içi Erzurum siyasileri ve sivil toplum kuruluşları ile videokonferans aracılığıyla toplantı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kent özelinde birçok devlet desteğini hayata geçirdi. Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’nca bakanlığa sunulan talepler onaylandı. Gönderilen bu taleplerden, Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 450 bin adet suni tohumlama desteği, Erzurum’da Morkaraman Koyununun soy kütüğü kapsamına alınması, soy kütüğü kaydı tutulan işletmelerde hayvan başına 100 TL, bu işletmelerde koç ve teke alan yetiştiricilere 500 TL destekleme ödemesi yapıldı. 8 bin baş kapasiteli besicilik sığır toplama merkezi kurulması ve katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik yüzde 50 hibe desteği sunulması, embriyo transfer elit damızlık sürü üretim merkezi kurulumu çalışmaları ve hazine destekli tarımsal kredi ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik müjdeler ise gerçekleştirilen telekonferans toplantısının ardından kısa bir süre zarfında hayat geçirilerek, pandemiden etkilenen üreticilerin ve çiftçilerin kullanımına sunuldu.
Bölge adına da önemli
Hayata geçirilen projelerin, bölge ve Erzurum için çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Özellikle tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz başta olmak üzere hayvansal üretim noktasında sıkıntı yaşayan üreticilerimize yönelik olarak hazırlamış olduğumuz talepleri Nisan ayı içerisinde Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye arz ederek yardımlarını talep ettik. Geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığımız “ Erzurum Özelinde Sektörel Değerlendirmeler” toplantısında da yine bu konuları Sayın Bakanımıza arz ettik. Sayın Bakanımız da sağ olsun talimat vererek beş temel talep konumuzun hayata geçmesini sağladı” dedi.
Taleplerimizin takipçisiyiz
Hayata geçirilen desteklerin yanı sıra diğer taleplerinin de takipçisi olduklarını belirten Oral, “Ayrıca Sayın Bakanımıza gönderdiğimiz diğer taleplerimiz olan, meralarda yol, su, elektrik sorunları, ot borsasının kurulması, meralarda çoban yaşam alanlarının oluşturulması, hipodrom kurulması, İspir ilçesinde iki vadide organik hayvancılık yapılması, Pasinler ovasının sulanması, saman ve yem fiyatlarındaki artışa yönelik tedbirlerin alınması, Et ve Süt Kurumu kesim fiyatlarının güncellenmesi, bölgemize yönelik karkas et teşvikinin sunulması, Et ve Süt Kümelenme Projesi bütçesi oluşturulması, baraj göllerinin korunması ve 12 ay süre ile alabalık üretiminin artırılması, akarsuların korunması ve kırmızı pullu alabalığın korunması ve bölge hayvancılığı için kaba yem ihtiyacının karşılanması gibi hassas konuları da İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalarını takip etmekteyiz. Bizler de ilimiz ve bölgemiz için durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğimizi, hayata geçen her bir talebimizin bizlerin çalışma azminin daha da artıracağını buradan ifade etmek isterim. Bu anlamda her daim kapısını çaldığımız ve her zaman desteklerini fazlasıyla hissettiğimiz Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza bir kez daha şehrimiz ve bölgemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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