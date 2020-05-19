Gençliğin bayramına sade kutlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençliğin bayramına sade kutlama

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Erzurum'da sade bir törenle kutlandı. Erzurum GSİM tarafından düzenlenen tören Havuzbaşı Atatürk Anıtına Çelenk Sunma ile başladı.

Gençliğin bayramına sade kutlama

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Erzurum’da sade bir törenle kutlandı. Erzurum GSİM tarafından düzenlenen tören Havuzbaşı Atatürk Anıtına Çelenk Sunma ile başladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Havuzbaşında düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Törende antrenörler tarafından dev Türk Bayrağı açıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Hizmetleri İl Müdürü Birol Dönel, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Şube Müdürleri Köksal Kaçmaz, Güngör Şenses, Letif Arslan ve TOHM Müdürü Murat Tanas katıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz” dedi.
Havuzbaşı’ndaki törenin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere hitaben yayınladığı mesajı okudu.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünü Covid19’la mücadele tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu yıl sade bir törenle kutladıklarını belirterek, tüm Erzurum halkının saat 19:19’da balkanlarında hep bir ağızdan İstiklal Marşını okumalarını istedi. Taşkesenligil, 19 Mayıs etkinliklerinde görevli olan kurum çalışanlarına ve antrenörlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sunar’dan birlik ve beraberlik mesajı
YEREL HABERLER Sunar’dan birlik ve beraberlik mesajı
Başkan Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı
Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki
YEREL HABERLER Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına ...
Aydemir: "Rabbim dirliğimizi daim kılsın" Aydemir: ‘Tek yol vahdet ve tevhitte buluşmaktır’ Aydemir’den Alvarlı Efe niyazı
YEREL HABERLER Aydemir: "Rabbim dirliğimizi daim kılsın" Aydemir: ...
Aydemir: "Gençliğimiz uyuyan destanını uyandıracaktır" Aydemir: "Gençliğimiz Asım’ın Nesli ufkundadır"
YEREL HABERLER Aydemir: "Gençliğimiz uyuyan destanını ...
Öz: "Yeni bir zaferin eşiğindeyiz"
YEREL HABERLER Öz: "Yeni bir zaferin eşiğindeyiz"
Öğrencilerden 19 Mayıs’a özel klip
YEREL HABERLER Öğrencilerden 19 Mayıs’a özel klip
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 19 Mayıs Mesajı ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur’
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 19 Mayıs ...
Erzurum ovası göle dönüştü Eriyen kar suyu ve sağanak yağmur Daphan ovasında görsel bir şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Erzurum ovası göle dönüştü Eriyen kar suyu ve sağanak ...
Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı
YEREL HABERLER Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda ...
Öldürülen baba- kızın 5 yıl sonra iade edilen eşyaları acıyı tazeledi
YEREL HABERLER Öldürülen baba- kızın 5 yıl sonra iade edilen ...
Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı
YEREL HABERLER Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı
Erzurumspor’da 11 kişinin ikinci korona virüs testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Erzurumspor’da 11 kişinin ikinci korona virüs testi ...
Tarım sektörüne nefes oldu
YEREL HABERLER Tarım sektörüne nefes oldu
Atatürk Üniversitesi mezunlarıyla iletişimini güçlendiriyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi mezunlarıyla iletişimini ...
Taşkesenligil: “19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşudur”
YEREL HABERLER Taşkesenligil: “19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin ...
ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ...
Başkan Orhan: “Gençlerimiz geleceğimiz”
YEREL HABERLER Başkan Orhan: “Gençlerimiz geleceğimiz”
Çoruh Nehri'ne inen boz ayılar görüntülendi
YEREL HABERLER Çoruh Nehri'ne inen boz ayılar görüntülendi
Başkan Karataş’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 19 Mayıs mesajı
Aykut Demir: "TFF’nin almış olduğu karar şaşırtıcı" BB Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir: "Her an hasta olabilirim psikolojisi ile ne kadar verimli sonuçlar alınabilir" "Bizi umursamayan kişiler var"
YEREL HABERLER Aykut Demir: "TFF’nin almış olduğu karar ...
Boz ayı su içmek için Çoruh vadisine indi
YEREL HABERLER Boz ayı su içmek için Çoruh vadisine indi
Vali Memiş’ten 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 19 Mayıs mesajı
Başkan Sekmen’den Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Kadir Gecesi mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X