Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu

<br>Turgay İPEKSalih TEKİN/ERZURUM, (DHA)BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırdığı Mustafa Bektaş(18), doktorlar ve sağlık çalışanlarının 6 saat süren çalışmasıyla Sivas'tan getirilen 'panzehir' ile ölümden döndü. Sağlık durumu iyiye giden Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Bektaş, doktorlara teşekkür etti.<br>Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde yaşayan Mustafa Bektaş'ı, 10 Mayıs günü hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu. Zehirlenen genç, yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Bektaş, ilk tedavinin ardından da sırasıyla Bingöl merkez ile Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, hastanelerinde bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti. Panzehir çevre illerde bulunamayınca Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas'ta olduğu öğrenildi. Erzurum 112 Acil, Erzincan 112 Acil'i uyararak Sivas'a yönlenmeyi sağladı. Ardından da panzehir araçtan alınarak Erzincan'a getirildi. Erzurum'dan gönderilerek hazır tutulan ambulansa teslim edilen panzehir doktorlara ulaştırıldı.<br>Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu elde edilen panzehir hemen Bektaş'a verildi. Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Bektaş, böylelikle hayata tutundu.<br>'SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTEDİK' <br>Hastanın sağ ayak topuğundan yılan ısırması şikayetiyle kendilerine getirildiğinde sınırlı bulguları olduğunu belirten Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz, "Biz de izlem ve serum verilmesi için servise yatırdık. Hemen takibe başlandı. Yılan ısırığına karşı anti serum için Sağlık Müdürlüğü ile girişimde bulunuldu. Kısa sürede yılan anti serumu temin edildi, gelir gelmez hastaya serumu verdik" dedi.<br>Kalp damar cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi hekimleriyle hastanın takibini yaptıklarını söyleyen Ceviz, "Ayak ciddi manada şiştiği için damarlar tıkanabilir, dolaşım bozulabilir, bu da doku ölümüne sebep olabilirdi. Diğer birimlerle hastayı yakın takip ettik. Verdiğimiz antiserum yeterli oldu, bulgular geriye dönmeye başladı. Serum verdiğim zamana göre hastamız iyi olduğunu ifade ediyor ayağında ciddi problemi devam ediyor. Hastanın sağlık durumunu yakın olarak takip ediyoruz" diye konuştu.<br>'MÜTHİŞ BİR EKİP VE İYİ BİR ÇALIŞMAYDI'<br>Mustafa Bektaş'ın 18 Mayıs Pazar günü iftar öncesi hastaneye geldiğini vurgulayan Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu da şunları söyledi:<br>"Bu tür durumlarda hayat kurtaran işlemler vardır. Bunda da anti serum gibi antikor içeren ürünler gerekiyordu. Burada beklenmeyen olay olduğu için Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yılan ısırığına karşı gerekli serum talep edildi. Ürünün hastaneye zamanında yetiştirilmesi son derece önemli. Burada büyük bir ekip, özveri devreye giriyor. Bizler de Ankara'dan yola çıkıp farklı illere antiserum dağıtan arabayı Sivas'ta bulduk. Erzincan Sivas'a biz Erzincan'a ambulans göndererek koordinasyon halinde serumu 6 saat içinde hastaya ulaştırdık. Müthiş bir ekip ve çok iyi bir çalışmaydı. Hastanın genel durumu çok iyi tedavi başarıyla devam ediyor." <br>Hasta geldiği anda ellerinde serum olmamasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Prof. Dr. Uslu, "Bunlar çok pahalı ürünler miadı olan kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler. Onun için sirkülasyon sağlamak lazım. Sağlık Bakanlığı bu tür hallerde bu tür ilaçları büyük merkezlerde stokluyor. Buradan çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Biz de sorun olmadan serum kısa sürede ulaştırılarak tedavi sağlandı." <br>TAŞ ÜSTÜNDE OTURURKEN ENGEREK SOKTU<br>Hastanede tedavisi süren Mustafa Bektaş ise hayvanları otlatırken sıcak havada dinlenmek için taşın üstüne oturduğunu söyledi. Tam kalkacağı sırada ayağını bir şeyin ısırdığını hissettiğini anlatan Bektaş, "Ayağımı çektiğimde yılan da birlikte çıktı. Sürünerek giden yılanın engerek olduğunu fark ettim. Dakikalar içinde ayağım uyuşmaya ağrı artmaya başladı. Amcamı aradım hemen yetişti. Müdahale etti, yarayı emerek zehri biraz temizledi. Sonra beni ilçe hastanesine götürdü. Orada buz tedavisi uygulandı. Sevk ettikleri Bingöl'de panzehir olmadığı için beni Erzurum'a gönderdiler. Burada da panzehir yoktu ama yetkililere ulaşarak panzehiri getirerek uyguladılar. Şu anda sağlığım iyi olma yolunda. Doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuşu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK Salih TEKİN<br>2020-05-21 09:05:56<br>

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