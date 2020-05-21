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Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı

DHA

ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi.  Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki peri bacalarında incelemelerde bulundu. ABD'deki Colorado kanyonuna benzeyen peri bacalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, turistlerin, en az 56 tane tur otobüsünün aynı anda bölgeye gelerek, yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını...

Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı

<br>ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi. <br>Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki peri bacalarında incelemelerde bulundu.<br>ABD'deki Colorado kanyonuna benzeyen peri bacalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, turistlerin, en az 56 tane tur otobüsünün aynı anda bölgeye gelerek, yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis inşa ettiklerini bildirdi.<br>Peri bacalarında, ATV safari, trekking, atlı safari, bisiklet safarinin yapılabileceğini vurgulayan Memiş, "300 bin turist bekliyoruz burada. Aynı zamanda safari ve balon turları da yapacağız. Tesisimizi kurban bayramına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.<br>TAMAMEN DOĞAYA UYGUN YAPILACAK<br>Peri bacalarında yapılan inşaatla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara da cevap veren Vali Memiş, "Sosyal medyada yapmış olduğumuz tesisin, sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil, burası sit alanında değil. Biz çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Bulunduğumuz mekanda elinizi yıkayabileceğiniz bir yer, gidebileceğiniz bir lavabo yok. Bunlar insanların en önemli ihtiyaçları, biz bunları tamamen doğaya uygun yapacağız. İnşaatı bitirdiğimizde bütün çevreci kardeşlerimiz ve doğaseverler bize teşekkür edecek. Bütün Türkiye'yi şimdiden buraya davet ediyoruz" diye konuştu. <br>ŞELALEDE 500 BİN TURİST HEDEFLİYORUZ<br>Uzundere İlçesi'ndeki Tortum Gölü ve Şelalesini de gezen Vali Memiş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu´ndan(TKDK) sağlanan 650 bin lira hibe krediyle inşaatı devam eden tesislerin son durumu hakkında bilgi aldı. Erzurum turizminin gözbebeği şelaledeki tesislerin standartların çok altında olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi:<br>"Burada birinci sınıf restoran ve birinci sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. Merdivenleri komple yeniliyoruz. Led aydınlatma ve ayrıca zipline yapıyoruz. Bunların hepsi için koruma kurullarından izinleri aldık. Yaklaşık 1 milyon lira harcayacağız. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın, bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak."<br>Çalışmaların Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yılda en az 500 bin turist beklediklerini ifade etti. En az 500 ile bin arasında da istihdam sağlanacağı bilgisini veren Vali Memiş, "İnsanlara iş vereceğiz, aş vereceğiz. İnsanların karnını doyuracağız. Bu 1 milyonluk parayı harcamamızın sebebi istihdam sağlamaktır. Burada gençler çalışacak. Yemek yapacak, çay yapacak. İnsanlara hizmet edecekler. Burası dünyanın 4´üncü büyük şelalesi.  Ama gelin görün ki devletin dikili bir ağacı yoktu. İnşallah Türkiye'nin en popüler tur otobüsleri buraya gelecekler. Burada gezecekler. Erzurum'da keyifle gezecekler, Erzurum'un tanıtılmasına Erzurum'un kalkınmasına büyük bir katkı sağlamış olacağız" dedi. <br>Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte Tortum ilçesindeki yüzen adalarda da incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, yolun asfaltlandığını bölgeye doğal bir park inşa edileceğini söyledi. Restoran, kafeterya, piknik alanları, bungalov evler bulunan bölgede istihdama önem vereceklerini vurgulayan Vali Memiş, projenin kısa sürede hayata geçirileceği bilgisini verdi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum Salih TEKİN<br>2020-05-21 11:58:06<br>

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