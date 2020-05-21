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Oltu Kalesinden uçan taşlar tehlike saçıyor

DHA

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Oltu İlçesi´ndeki M.Ö. 3´üncü yüz yılda Urartular tarafından yapılan tarihi Oltu Kalesi'nin burçlarından düşen taşlar, tehlike saçıyor. 40 metreden yola saçılan taşlar nedeniyle, yol belediye tarafından kapatıldı. Erzurum´a 116 kilometre uzaklıktaki Oltu İlçesi´ndeki tarihi kale burçlarındaki taşlar, dün akşam saatlerinde döküldü. Kalenin burçlarından yaklaşık 35-40 metreden taşların uçması tehlike saçtı. Yola savrulan taşlar nedeniyle, belediye tarafından kalenin Şehitler Mahallesine çıkan yolu trafiğe kapatıldı. Oltu kalesinden sıkça taş uçması...

Oltu Kalesinden uçan taşlar tehlike saçıyor

<br>Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Oltu İlçesi´ndeki M.Ö. 3´üncü yüz yılda Urartular tarafından yapılan tarihi Oltu Kalesi'nin burçlarından düşen taşlar, tehlike saçıyor. 40 metreden yola saçılan taşlar nedeniyle, yol belediye tarafından kapatıldı.<br>Erzurum´a 116 kilometre uzaklıktaki Oltu İlçesi´ndeki tarihi kale burçlarındaki taşlar, dün akşam saatlerinde döküldü. Kalenin burçlarından yaklaşık 35-40 metreden taşların uçması tehlike saçtı. Yola savrulan taşlar nedeniyle, belediye tarafından kalenin Şehitler Mahallesine çıkan yolu trafiğe kapatıldı. Oltu kalesinden sıkça taş uçması nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşanan tarihi kale civarından geçenler, kıl payı kurtulduklarını söyledi. <br>Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, "Oltu Kalemizde Taş kayması olmuş. Çok büyük tehlike arz etmektedir. Bunu bir an önce vatandaşlarımıza bir zarar vermeden ilgili yerlere duyurup, mutlak şekilde önlemini almamız lazım" dedi<br>Kalenin bir an önce restore edilmesini isteyen Fırat Aydın, "Kale ilçemizin en önemli değerlerinden. Daha önceden de taşlar uçuyordu. Uzun zamandır hiçbir restorasyon yapılmayan Oltu Kalesi yıkılmaya yüz tuttu. Hiçbir önlem alınmıyor, çalışma yapılmıyor.  Kültür ve Turizm Bakanlığına sesleniyorum; bir an önce Oltu Kalesinin tadilatının yapılmasını istiyoruz. Yoksa böyle bir değerimizi kaybedeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN<br>2020-05-21 12:27:58<br>

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