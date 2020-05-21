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Erzurum’da çocuklara bayram sevinci ‘Arafalık’la yaşatılıyor Türk geleneği Arifelik sevinci Erzurum’da unutulmadı Türk geleneklerinde ‘Drone’ takviyesi

İHA

Erzurum’da çocuklara bayram sevinci ‘Arafalık’la yaşatılıyor Türk geleneği Arifelik sevinci Erzurum’da unutulmadı Türk geleneklerinde ‘Drone’ takviyesi

Erzurum Aziziye Belediyesi hem gelenekleri yaşatmak hem de çocuklar buruk bayram geçirmesin diye Arafalık hediyesi hazırladı.
Doğu Anadolu'nun başkenti Erzurum’un merkez ilçesi Aziziye’de çocukların Arife günü ve bayram sabahında halk dilinde ‘Arafalık’ toplayamamaları, Korona yasakları nedeniyle buruk bir şeker bayramı geçirmelerine neden olacak. Erzurum Aziziye Belediyesi hem gelenekleri yaşatmak hem de çocuklar buruk bayram geçirmesin diye Arafalık hediyesi hazırladı. Hediyelerin ulaşımında gelenekler yaşatılıp çocuklar sevindirilirken çağımızın yeni teknolojileri dronlardan da faydalanılması dikkatlerden kaçmadı.
Erzurum Aziziye Belediyesi çocukların Arifelik toplayamayacaklarını düşünerek içinde fıstık, çikolata ve şekerlerin olduğu özel hediyeleri minikleri sevindirmek adına, ilçede Arifelik paketlerini kapı kapı dolaşarak çocuklarla buluşturup eski gelenekleri yaşatıyor. Korona salgını nedeniyle hediye paketlerinin içinde birer maske ve kolonyayı da dahil eden Aziziye Belediyesi yetkilileri yüksek binalardaki katlara ise drone kullanmayı da ihmal etmedi.
Erzurum’un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe nüfus müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Aziziye ilçe sınırları içinde ikamet eden çocuklara hediye kutusu içinde fıstık ,çikolata, şeker, maske ve kolonya gönderilmeye başlandı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocukların izin saatlerinde park ve bahçeleri gezerek aynı zamanda deyim yerindeyse kapı kapı dolaşarak onlara arefelik dağıttı. Üzerinde Erzurum ağzıyla 'Arafalık' yazan hediye kutularını çocuklara tek tek dağıtan Başkan Orhan, salgın hastalık nedeniyle evden çıkamayan çocuklara moral verdi.

"Geleneklerimizi yaşatacağız"
Aziziye ilçe sınırları içindeki sayıları 20 bine yakın çocuğa arefelik dağıtılacağı belirtildi. Erzurum'un vazgeçilmez geleneği olan arefelik kültürünün yaşatılmasında çocukların önemli misyonu olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, korona salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların bu geleneği unutmaması için böyle bir organizasyonu yapmaya karar verdiklerini söyledi. Başkan Orhan, "Erzurum'un çok köklü bir kültürü var. Birçoğu halen yaşatılmaya devam ediyor. Bugünü yarına taşıyacak olan çocuklarımızın ne var ki salgın dolayısıyla buruk bir bayram geçirmelerine gönlümüz razı olmadı. İnşallah arefelik geleneği gelecek yıllarda orijinal haliyle sürdürülür" dedi.

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