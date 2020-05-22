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Erzurum’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte ve yıkama timleri görev başında Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte başlayan Covid19 ile mücadele sürecinde tüm imkanlarını seferber etti.

Erzurum’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte ve yıkama timleri görev başında Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte başlayan Covid19 ile mücadele sürecinde tüm imkanlarını seferber etti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dezenfekte Timi, 30 adet personel, 4 adet araç ve 3 adet araç üstü ULV makinesi ile, yıkama timi ise 50 personel ve 20 araç ile Erzurum’da temizlenmedik iş yeri, cadde, sokak bırakmadı.
Şehrin dört bir tarafından aksatılmadan yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarından, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacının giderilmesine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar salgınla mücadelede büyük bir önem taşıyor.
El birliğiyle ve dayanışma bilinciyle bu süreci kusursuz bir biçimde yönetmeye ve Covid19'u hayatımız için artık bir tehdit olmaktan çıkartmaya kararlı olduklarını dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da şimdiye kadar 5 milyon metrekare kapalı alan, 15 milyon metrekare de açık alanı dezenfekte ettik. Yine şu ana kadar 60 personel ve 20 araçla 2.5 milyon metrekarelik alanı (Cadde ve sokak) özel solüsyonlarla yıkadık. Bununla birlikte Hayır Çarşısı ekiplerimizle birlikte, maddi durumdan yoksun 100 aileye her gün iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz her gün 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını (Ekmek, maaş çekme, erzak alımı, eczane, fatura ödeme vb.) gideriyor. Dezenfeksiyon konusunda neler yaptık derseniz şöyle ki, tüm kamu kurum ve kuruluş binası dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor. Erzurum havalimanı, şehirler arası terminal, tren istasyonu gibi yerler de rutin olarak dezenfekte ediliyor” dedi.
Ana caddeler, meydanlar, bulvarlar ve talep eden iş yerlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Başkan Sekmen, “Özellikle fırınlar, sebze hali ve diğer önem arz eden gıda imalat haneleri rutin olarak dezenfekte ediliyor. Toplam 304 toplu taşıma aracı her gün rutin olarak dezenfekte ediliyor. Araçların hepsine el dezenfektasyon aparatı takıldı. Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor. Merkez camiler, şadırvan ve çeşmelere el hijyeni için toplam 90 adet sıvı sabunluk takıldı ve tüm camiler dezenfekte edildi. Bankalar ve ATM’ler dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu pasajlar ve iş merkezleri dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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