Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı’nı Alvarlı Efe Hazretleri’ne ait olan “Can bula cananını, bayram o bayram ola, kul bula sultanını, bayram o bayram ola” dizeleriyle kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu vurguladığı mesajında, “Bayramımız şen, gönüllerimiz gülşen olsun! Hanelerimiz, bayramın bereketi, huzur ve mutluluğuyla buluşsun! Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın inşallah” ifadelerini kullandı.



Sekmen: “Bayram bize Ramazan ayının emaneti”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İslam âleminin, “on bir ayın sultanı” olan Ramazan’ı uğurluyor olmanın hüznünü yaşadığını belirterek, “Bir rahmet, mağfiret ve bereket ayını daha geride bırakıyor, Recep ve Şaban aylarıyla müjdelenen mübarek Ramazan ayına yeniden kavuşmayı ‘Cenabı Hak nasip eylesin’ diyoruz. Bu mübarek ay ki; giderken bile bizleri bayram gibi sevimli ve coşku dolu bir iklime emanet edip gidiyor. Kuşkusuz emaneti başımız ve gözümüz üstünedir ve işte bu sebepledir ki, Ramazan ayı gibi, inananlar için bayramı da bir o kadar mübarektir. Bayramımız mübarek olsun! Yüce Allah, bizleri daha nice bayramlarda buluştursun, bir araya getirip coştursun; yüreklerimizi ferahlık, zihinlerimize berraklık versin” niyazında bulundu.



“Kucaklaşacağımız daha çok bayramımız var”

Öte yandan Başkan Sekmen, Covid19 salgını dolayısıyla bu yıl bayramın sokağa çıkma kısıtlaması ile iç içe geçirileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bu durum hüznümüzü artırıyor olsa da, sıhhat ve selametimiz için bunun gerekli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha nice Ramazan aylarında iftar sofralarında buluşacağız. Allah’ın izniyle kucaklaşacağımız, doyasıya kutlayacağımız ve bir arada geçireceğimiz daha nice bayramlarımız olacak. Bu bağlamda sokağa çıkma kısıtlamasının bizim için aynı zamanda bir başka bayramın habercisi olacağını da unutmamalıyız. El ele vereceğiz, güç birliğiyle, sabırla, anlayış ve güçlü bir iradeyle bu zor günleri de atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramımızı kutluyor ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederek, Erzurumlu hemşehrilerimi en kalbi muhabbetlerimle, saygı ve sevgi dileklerimle selamlıyorum.”

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