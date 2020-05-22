Vali Memiş: “Erzurum’da maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak” "Kars’tan Horasan’a gelen vatandaşımız 9 kişiye korona bulaştırdı, bir köy karantinada" "Covid-19’dan ölüm sayısı 11’e yükseldi" "Erzurum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı 10 kişide görüldü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş: “Erzurum’da maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak” "Kars’tan Horasan’a gelen vatandaşımız 9 kişiye korona bulaştırdı, bir köy karantinada" "Covid-19’dan ölüm sayısı 11’e yükseldi" "Erzurum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı 10 kişide görüldü"

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da korona virüsten toplam 11 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde vaka sayısının olduğunu açıkladı. Ayrıca Erzurum'da maskesiz gezmenin yasak olduğunu belirten Vali Memiş, vatandaşların maskesiz dışarıda gezmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Vali Memiş: “Erzurum’da maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak” "Kars’tan Horasan’a gelen vatandaşımız 9 kişiye korona bulaştırdı, bir köy karantinada" "Covid-19’dan ölüm sayısı 11’e yükseldi" "Erzurum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı 10 kişide görüldü"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’da korona virüsten toplam 11 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60’ın üzerinde vaka sayısının olduğunu açıkladı. Ayrıca Erzurum’da maskesiz gezmenin yasak olduğunu belirten Vali Memiş, vatandaşların maskesiz dışarıda gezmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 6. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Kars’tan gelen bir vatandaşımız 9 kişiye korona bulaştırdı, bir köy karantinada”
Vali Memiş yaptığı açıklamada, “Yeni bir sürece giriliyor. Burada dikkat etmemiz gerekenler var. Önceden evde kalın diyorduk, ama şu an dışarı çıkanlara iki kurala uymalarını söylüyoruz. Maske takın ve sosyal mesafe kuralına uyun. Erzurum’da günlük 300 test yapıyoruz ya 12, ya da hiç çıkmıyor. Dün itibariyle toplam pozitif vaka sayımız 54’tü. Ama bugün Horasan’a bağlı bir köyümüzden Kars’a gelin gitmiş bir hemşehrimiz yaşadığı yerde Covid19 vakası var diye Horasan’a geliyor. 9 kişiye bulaştırıyor, kendisiyle birlikte pozitif vakaları kontrol altına aldık. Kırkgözeler köyünde karantina uyguluyoruz. Covid19 ilacı bulunamadı ama salgını yönetmenin ilacı bulundu. İki ilacı var, maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak” dedi.

“Erzurum’da maske takmadan çıkmak yasak”
Erzurum’da maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğunu ifade eden Vali Memiş, “16 Nisan’da Erzurum’a maskesiz çıkmayı yasak ettik. Ancak maske temini kolay olmadığı için vatandaşlarımıza baskı yapmıyorduk. Ama şimdi Erzurum’un 20 ilçesinde, 2000 köyünde ve şehir merkezinde vatandaşların maskesiz sokağa çıkması yasak. Vatandaşlarımızın bu şekilde çıkmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şu ana kadar karşılıksız 58 milyon 80 bin lira ödeme yaptık. İŞKUR’dan ise toplamda 28 milyon ödeme yaptık. Ödemeler devam ediyor” diye konuştu.

“Erzurum’da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e çıktı”
Vali Memiş, “Erzurum’da başlangıcından beri toplam pozitif vaka sayımız 396, taburcu sayımız ise 325. Şu anki yatan hasta sayımız 5060 bandındayız. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 6, entübe hasta sayısı 3, toplam vefat eden kişi sayısı ise 11. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin test yapıldı. Sağlık çalışanlarında bugüne kadar 42 vaka tespit edildi. Erzurumspor'da 11 vaka vardı. Hepsinin testleri negatif çıktı. Kulüpte karantina altındalar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da 60 yaş ve üzeri” ifadelerini kullandı.

“KKKA hastalığında toplam vaka sayısı 10 oldu”
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Erzurum’da görüldüğünü kaydeden Vali Memiş, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında toplamda 10 vakamız var. Bizim için riskli durum, karantina uyguluyoruz. Öldürücülüğü daha yüksek bir hastalık. Koronadan dolayı bazı bilgileri paylaştıkça bir şey yokmuş gibi algılanıyor. Bu bizi rehavete düşürmemeli. Kurallara uymadığımız takdirde vaka sayısı artar ikinci dalga da gelir üçüncü dalga da gelir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk ...
Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti
YEREL HABERLER Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar ...
Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı
Horasan’da 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Horasan’da 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı
Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
Erzurum’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte ve yıkama timleri görev başında Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Erzurum’da toplu taşıma araçları dezenfekte ...
Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum'da hayata tutundu 18 yaşındaki genç için 'panzehir' operasyonu
YEREL HABERLER Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum'da hayata ...
Atatürk Üniversitesi 5 alanda dünya sıralamasında
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi 5 alanda dünya sıralamasında
Erzurum’da çocuklara bayram sevinci ‘Arafalık’la yaşatılıyor Türk geleneği Arifelik sevinci Erzurum’da unutulmadı Türk geleneklerinde ‘Drone’ takviyesi
YEREL HABERLER Erzurum’da çocuklara bayram sevinci ‘Arafalık’la ...
Erzurum’da sağlık çalışanları hatıra ormanı oluşturuldu Tarihi Sivişli tabyasında sağlık çalışanları anısına 30 Bin Fidan Dikildi
YEREL HABERLER Erzurum’da sağlık çalışanları hatıra ormanı ...
Tapu ve Kadastro teşkilatı 173 yaşında
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastro teşkilatı 173 yaşında
Semt pazarlarında koronaya geçit yok Başkan Orhan: “Salgın bitmiş olsa da tedbirlerimiz sürecek”
YEREL HABERLER Semt pazarlarında koronaya geçit yok Başkan Orhan: ...
Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor
Beşiktaşlılardan örnek dayanışma
YEREL HABERLER Beşiktaşlılardan örnek dayanışma
Erzurum’da şimdi yazılım vakti
YEREL HABERLER Erzurum’da şimdi yazılım vakti
Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak
YEREL HABERLER Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak
Erzurum’un Yüzen Adaları turizme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’un Yüzen Adaları turizme hazırlanıyor
Oltu Kalesinden uçan taşlar tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Oltu Kalesinden uçan taşlar tehlike saçıyor
Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta buluştu Yücelik: “Devletimiz, fedakarlıklarının karşılığını bulacaktır”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta ...
Oltu Kalesi uçuyor
YEREL HABERLER Oltu Kalesi uçuyor
Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı
YEREL HABERLER Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına ...
Türkiye’nin en büyük şelalelerinden “Tortum Şelalesi” yenilenen yüzüyle yarım milyon turist ağırlamayı hedefliyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük şelalelerinden “Tortum Şelalesi” ...
Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu
YEREL HABERLER Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X