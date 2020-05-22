Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı

DHA

Gizlice baba evine ziyarete gelen kadın, 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, kentte dün 54 olan koronavirüslü hasta sayısının, gelin gittiği Kars'tan babaevine ziyarete gelen kadının 9 kişiye virüs bulaştırmasıyla 63'e yükseldiğini açıkladı.<br>Vali Okay Memiş, Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in de katıldığı basın toplantısında, virüsle mücadelede ile ilgili bilgiler veren Vali Memiş, başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ülke genelinde alınan tedbirlerden farklı bir uygulama yaptıklarını kaydeden Vali Memiş, "Biz ilçelerden gelişleri bile seyahat izin belgesine bağladık. Tepki gördü ama uygulama ile özellikle il merkezinde salgını önledik. Erzurum'da günde en az 200-300 test yapıyoruz, vaka sayısı 1 ya da 2, veya hiç çıkmıyor" dedi. <br>Kentte dün itibariyle koronavirüs vaka sayısının 54 olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Dün itibariyle toplam vaka sayımız 54´tü. Ancak Horasan ilçemize bağlı Kırkgözeler Mahallesi'nden komşu köy olan Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, köyünde Covid-19 vakası var diye, kimseye haber vermeden baba evine geliyor. Bunun üzerine bugün 9 yeni pozitif vaka çıktı. Kendisinde de vaka belirtileri var. O köyü karantina altına aldık" dedi.  <br>Vali Memiş, pandemi süresince kentte 325 kişinin tedavi görüp taburcu edildiğini, halen yoğun bakımdaki hasta sayısının 6, entübe edilen hasta sayısının 3 olduğunu anlatarak, 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.<br>MASKE KURALINI SERT BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ<br>Erzurum'da maskesiz sokağa çıkılmasının 16 Nisan'da yasaklandığını hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:<br>"Kamuoyunda burada sanki bir yasak yokmuş gibi algılanıyor. Biz 16 Nisan'da maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. Ancak maske teminindeki zorluklar sebebiyle çok fazla baskı yapmadık. Ama şu anda maskede hiçbir sorun yok, herkes maskeye ulaşabiliyor. Bu saatten itibaren sizler vasıtasıyla duyuruyorum; 20 ilçe, 2 bin köy ve il merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak kardeşler.  Bu kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız. Hiçbir şekilde, hiç bir vatandaşımızın maskesiz sokağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz."<br>Vali Okay Memiş, pandemi süresince Erzurum'a verilen finansman desteğiyle ilgili olarak da şunları ifade etti:<br>"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla 58 milyon 80 bin yardım parası, İş-Kur üzerinden de 28 milyon lira kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izne çıkanlara ödeme yapıldı. Kamu bankalarından bin 312 firmaya, 625 milyon 520 bin, 4 bin 91 esnafa 186 milyon 686 bin lira olmak üzere toplam 998 milyon 279 bin lira kredi sağlandı. Karşılıksız ödemelerle birlikte 1 milyar 84 milyon 382 bin lira finans desteğinden bahsedebiliriz."   DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-22 18:00:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken’de ‘bayramlık’ sürprizi
YEREL HABERLER Palandöken’de ‘bayramlık’ sürprizi
Erzurum'da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdi
YEREL HABERLER Erzurum'da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları ...
Vali Memiş: “Erzurum’da maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak” "Kars’tan Horasan’a gelen vatandaşımız 9 kişiye korona bulaştırdı, bir köy karantinada" "Covid-19’dan ölüm sayısı 11’e yükseldi" "Erzurum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı 10 kişide görüldü"
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Erzurum’da maskesiz sokağa çıkmak ...
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi mezarlık ziyaretlerinde yoğunluk ...
Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti
YEREL HABERLER Bayram alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar ...
Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı
Horasan’da 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Horasan’da 10 kişinin Covid 19 testi pozitif çıktı
Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi'nden dronlu arifelik dağıtımı
Erzurum’da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte ve yıkama timleri görev başında Her gün 50 adet kapalı 300 adet de açık durak rutin olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Erzurum’da toplu taşıma araçları dezenfekte ...
Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum'da hayata tutundu 18 yaşındaki genç için 'panzehir' operasyonu
YEREL HABERLER Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum'da hayata ...
Atatürk Üniversitesi 5 alanda dünya sıralamasında
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi 5 alanda dünya sıralamasında
Erzurum’da çocuklara bayram sevinci ‘Arafalık’la yaşatılıyor Türk geleneği Arifelik sevinci Erzurum’da unutulmadı Türk geleneklerinde ‘Drone’ takviyesi
YEREL HABERLER Erzurum’da çocuklara bayram sevinci ‘Arafalık’la ...
Erzurum’da sağlık çalışanları hatıra ormanı oluşturuldu Tarihi Sivişli tabyasında sağlık çalışanları anısına 30 Bin Fidan Dikildi
YEREL HABERLER Erzurum’da sağlık çalışanları hatıra ormanı ...
Tapu ve Kadastro teşkilatı 173 yaşında
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastro teşkilatı 173 yaşında
Semt pazarlarında koronaya geçit yok Başkan Orhan: “Salgın bitmiş olsa da tedbirlerimiz sürecek”
YEREL HABERLER Semt pazarlarında koronaya geçit yok Başkan Orhan: ...
Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Bayram öncesi berberlerde yoğunluk yaşanıyor
Beşiktaşlılardan örnek dayanışma
YEREL HABERLER Beşiktaşlılardan örnek dayanışma
Erzurum’da şimdi yazılım vakti
YEREL HABERLER Erzurum’da şimdi yazılım vakti
Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak
YEREL HABERLER Turizmin yeni gözdesi Kırmızı Periler diyarı olacak
Erzurum’un Yüzen Adaları turizme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’un Yüzen Adaları turizme hazırlanıyor
Oltu Kalesinden uçan taşlar tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Oltu Kalesinden uçan taşlar tehlike saçıyor
Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta buluştu Yücelik: “Devletimiz, fedakarlıklarının karşılığını bulacaktır”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta ...
Oltu Kalesi uçuyor
YEREL HABERLER Oltu Kalesi uçuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X