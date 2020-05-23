AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den İman Terbiyesi vurgusu Aydemir: "Ruh mimarlarımızı şükranla anıyoruz" "Gönüllerimiz bir olsun"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bereket, rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayına veda hüznü; dini heyecan ve sevinç vakti bayrama erişmenin haz ve süruru içinde, İslam aleminin manevi coşkusunu paylaşıyor, bize ufuk kazandıran ruh mimarlarımız, şühedamızı, mübarek ecdadı rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Covid19 salgını sebebiyle Mescidi Haram başta olarak ibadethanelerin kapalı olduğu bir dönem yaşandığını, Ramazan neşve ve sevincinin gereği gibi paylaşılamadığını belirten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Allah İslam alemine böylesi bir Ramazan ve Bayramı bir daha yaşatmasın. Niyazımız budur" kaydını düştü.

Kısıtlama sebebiyle bayram tebrikleşmesinin ev ziyaretleriyle gerçekleşemeyeceğini bildiren Milletvekili Aydemir, "Yeryüzüne bir medeniyet getiren tek büyük dinin mensubu; Selçuklu ve Osmanlı Fatihleriyle yeryüzüne kıta kıta adalet, şefkat ve merhameti taşıyan Yüce Milletimiz, bayramın maneviyatı içinde, fiziken birlikte olmasa da müşterek gönül frekansında buluşacaktır" kaydına yer verdi.



Dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma

Milletvekili Aydemir, "Bütün tarihi boyunca adalet ve insafı abideleştiren; sevgi ve hoşgörüyü karakter edinen, ince bir ruh ve duyguyla her daim asırlara yön ve mana veren yüce milletimiz mukaddesliğine layık bir heyecanla karşıladığı Ramazan Bayramının ruhaniyeti içinde ve vecd ile yüreğini tekbirde buluşturacak; kardeşlik iman ve kararlılığını dayanışma, paylaşma ve yardımlaşmayla bir kez daha ifade edecektir" dedi.

Milletvekili Aydemir, bayramın, nurlu bir neşvenin hakim olduğu mübarek bir alemi kayıt ve ifade eden müstesna bir zaman dilimi olduğu Milli Şair Akif’in ‘Afâk bütün hande, cihan başka cihandır/Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır' dizeleriyle tarif ettiği yüksek bir iman terbiyesini yansıttığını belirtti.

Milletvekili Aydemir, ‘Fazilet, iman, hikmet ve irfan mevsimi Ramazan Ayı sonrası, bizi bayram süruruna kavuşturan Yüce Mevlaya şükür ile, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşlarının dinmesini niyaz ediyor, vahdet şuurunda, tevhid yolunda bir kardeşliğin hakim olmasını diliyoruz. ‘ dedi.

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