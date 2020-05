Erzurum Valisi Memiş, Ramazan Bayramı öncesi kent sakinlerine seslendi Vali Memiş: “Otomobilde tek kişi dahi olsanız maskeli seyahat etmek zorundasınız”

Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüsle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu söyledi. Ayrıca Vali Memiş, otomobilde tek kişi de seyahat etse maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlattı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Sayıların az olması bizi rehavete düşürmemeli”

Korona virüsle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle Ramazan ayının geçtiğini ifade eden Vali Memiş, “Ramazan Bayramı’nda da 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bütün vatandaşlarımızdan sokağa çıkma yasağına uymalarını rica ediyorum. Korona virüsü (Covid19) ülkemizde ortaya çıktığında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün yetkililerimizle birlikte tedbirlerimiz aldık. Erken davrandığımız için tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da başarılı olduğumuzu değerlendiriyoruz. Günümüze geldiğimizde vaka sayıları 5060 bandındayız. Her an için vaka artışı da gözükmekte. Sayıların az olması bizi rehavete düşürmemeli” dedi.

“Maskesiz gezenlere cezai işlem uygulanacak”

Erzurum’da sokağa çıkarken maskesiz çıkmayı yasakladıklarını vurgulayan Vali Memiş, “Otomobilde tek kişi dahi olsanız maskeli seyahat etmek zorundasınız. Erzurum’un tüm ilçeleri ve şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Salgının çaresi belli, maskesiz sokağa çıkmamak, sosyal mesafe kuralına uymak. Bundan sonra polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz maske takmayanlara cezai işlem uygulayacak. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

