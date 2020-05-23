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Yasağa rağmen mezarlığa koştular

DHA

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu. İçişleri Bakanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla 81 ilde 2326 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar, yasağa rağmen Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına gitti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı ailelerin yanında ise dışarı...

Yasağa rağmen mezarlığa koştular

<br>Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu.<br>İçişleri Bakanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla 81 ilde 2326 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar, yasağa rağmen Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına gitti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı ailelerin yanında ise dışarı çıkması yasak olan 20 yaş altı çocukların olduğu görüldü. Maskeleri ile mezarlığa gelenler, dualarını ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.<br>Her bayramda anne-babasının ve akrabalarının mezarını ziyaret ettiği söyleyen Lokman Boldaz, "Elimizden geldiği kadar yakınlarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yasağa rağmen mezarlıkta sıkı bir tedbir yok. Ölmüşlerimizin ruhuna gelip Fatiha okumak, onları yad etmek için geldik. Yasaklara uyuyoruz. Bu mekanları ziyaret etmek, bizler açısından manevi değeri yüksek. Anne babamızı ziyaret etmemiz lazım. Onlar gelenlerin ayak seslerinden anlarlarmış, 'ziyaretçim geldi' diye. Gelmediğimiz zaman mahsun olurlar, mecburen gelmek zorundayız. Biz kuralı ihlal ettik ama markete çıktım biraz alışveriş yaptım. Baktım ki mezarlıktan gelenler var. Onlara sordum, 'herhangi bir sakınca yok' dediler. Fazla bir izdiham olmadığı için ben de geldim. Kalabalık olsaydı ben de gelmezdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ<br>2020-05-23 17:13:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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