Erzurum’da kısıtlamaya uymayan 23 kişiye 16 bin 639 lira ceza

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 23 kişiye 16 bin 639 lira ceza uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayram öncesi ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum’da da polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehir merkezinde yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayan 12 kişiye 9 bin 569 lira, ilçelerde yapılan denetimlerde ise kısıtlamaya uymayan 11 kişiye 7 bin 70 lira ceza uygulandı.

Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısıtlamanın ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

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