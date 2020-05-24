Oltu'ya mayısta 'kar' yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde, mayıs ayının son günlerinde kar yağdı.<br>İlkbaharın son günlerinde Oltu ilçesinde kar yağdı. 2 bin 90 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, yazı beklerken, kar yağışını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. İzin belgesi olan sürücüler, kara hazırlıksız yakalanınca yolda ilerlemekte güçlük çekti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN<br>2020-05-24 19:40:05<br>

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