Erzurum’da kaçak göçmen operasyonu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Erzurum’da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı. Ekipler tarafından Mahallebaşı semtinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 3 şahıs ekipler tarafından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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