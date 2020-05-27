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Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu Fahrettin Taşkesenlioğlu ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ açılışına Erzurum’dan davet edildi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılışının yapılacağı Yassıada'da gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Erzurum'dan Fahrettin Taşkesenlioğlu katılacak.

Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu Fahrettin Taşkesenlioğlu ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ açılışına Erzurum’dan davet edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ açılışının yapılacağı Yassıada’da gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel davetlisi olarak Erzurum’dan Fahrettin Taşkesenlioğlu katılacak.
Fahrettin Taşkesenlioğlu’nun babası Fetullah Taşkesenlioğlu Demokrat Parti 11. ve 14. Dönem Milletvekili olarak görev yapmış ve bir buçuk yıl Yassıada’da yargılanarak tutuklu bulunmuştu.
Türk Siyasi tarihinde kara bir leke olarak geçen ve eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi sürecinde birçok yargılamanın yapıldığı Yassıada, 27 Mayıs tarihinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adı ile açılacak.
Fahrettin Taşkesenlioğlu, yaptığı açıklamada, demokrasi ayıbı olarak adlandırılan Yassıada’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yassıada’nın ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak ilan edilmesi ve yeniden yapılandırılması demokrasiye ve özgürlüklere açılan bir pencere olduğunu söyledi.
Babası Fetullah Taşkesenlioğlu’nun Yassıada’da yargılandığı ve tutuklu bulunduğu süre içerisinde aile olarak çok büyük acılar yaşadıklarını anlatan Taşkesenlioğlu, Babasının annesine mektup yazarak ailelerinin ayakta durması anlamında kendilerini bir manada motive ettiğini bildirdi.
Demokrasi ve özgürlüğün kıymetini o günü yaşayanların çok daha iyi anladığına işaret eden Taşkesenlioğlu, ‘Türkiye Cumhuriyetinin gidişatından, büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar olacaktır. Bu büyük milletin feraseti ülke üzerine oynanacak her türlü oyunu bozacak güç ve kabiliyettedir. Bu millet kendisine hizmet edenleri asla unutmuyor, yeri ve zamanı gelince de bunu her zaman güncelliyor’ dedi.
Taşkesenlioğlu, Türkiye’de artık darbelerin son bulduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşu ve halkın bu darbeye karşı çıkmasıyla başarı bulamadığını, Türkiye Cumhuriyetinin bundan böyle demokrasi dışı yöntemlere asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
Taşkesenlioğlu, Törene Hasan Polatkan ve Celal Bayar ve daha birçok kişinin ailesinin davet edildiğini belirtti.
Sayın Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta Yassıada’da yargılananların ailelerine ve Demokrasi ve özgürlüklere gösterdiği vefasından dolayı teşekkür ettiğini kaydeden Taşkesenlioğlu, ‘Tarihimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle anıyoruz.
Hala 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat ve 15 Temmuz zihniyetini yaşatmaya çalışanlara bu büyük millet asla geçit vermeyecektir’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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