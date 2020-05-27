Oltu Belediye Başkanı Taşçı esnafı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte esnafla bayramın sonrası bayramlaştılar.

Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağından dolayı bayramlaşma yapılmazken sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Encümenleri ile birlikte Oltulu Esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek maske dağıttı.

Esnaflarla ayak üstü sohbet eden Taşçı, esnafların talep ve şikayetlerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.