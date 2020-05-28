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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi’nden gıda güvenliğine yönelik önemli hamle

İHA

Atatürk Üniversitesi, gıdanın sahip olduğu temel özelliklerin belirlenmesi için gerekli tüm analizleri yapabilecek alt yapı sistemine kavuştu.

Atatürk Üniversitesi’nden gıda güvenliğine yönelik önemli hamle

Atatürk Üniversitesi, gıdanın sahip olduğu temel özelliklerin belirlenmesi için gerekli tüm analizleri yapabilecek alt yapı sistemine kavuştu.
Uluslararası standartlara göre akreditasyon çalışmalarına başlayan ve böylelikle vereceği rapor ve sertifikaların uluslararası düzeyde kabul göreceği; Fiziksel Analiz, Kimyasal Analiz, Enstrümantal Analiz ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları modern teknolojilerle donatılarak üstün özelliklere sahip laboratuvarlar haline getirildi. Ayrıca Et Ürünleri İşleme, Tahıl Ürünleri ve Süt Ürünleri Araştırma Laboratuvarları ile Değirmen Teknoloji Laboratuvarı, Fırın Ürünleri Araştırma Laboratuvarı ve Meyve Sebze Ürünleri Araştırma Laboratuvarlarının fiziksel ve teknolojik alt yapıları yenilenerek faaliyete geçirildi.
Deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesinin hizmet verdiği her alanda başarılı olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüş Projesi sayesinde atılan adımların elde edilen bu başarılara zemin oluşturduğunu söyledi.
Rektör Çomaklı: “Tüm İmkânları Seferber Etmiş Durumdayız”
Atatürk Üniversitesinin, Dünya üniversiteleri ile rekabet eden bir yapıya kavuştuğunu belirten Rektör Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda başlatılan tüm çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.
Üniversitelerin eğitim ve öğretim misyonlarının yanında araştırmageliştirme ve topluma katkı misyonlarına yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Çomaklı: “Göreve geldiğimiz günden bugüne 29 birimi üniversitemize kazandırdık. Bunların büyük bir çoğunluğunu araştırma merkezleri oluşturuyor. Bilimsel çalışmanın temelini oluşturan araştırmageliştirme sürecine katkı sunmak için tüm imkânları seferber etmiş durumdayız. Bu doğrultuda yatırım yaptığımız alanlardan birisi de Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümümüz. Yeni yaptığımız ve yeniden yapılandırdığımız laboratuvarlarımız ile hem öğrencilerimizin ders kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe geçirmelerine olanak sağlıyor hem de akademisyenlerimize akademik çalışmaları ve araştırmaları için altyapı olanağı sunuyoruz” dedi.
İleri Analiz Teknikleri Uygulanabilecek
Bu bölümde; bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek projeler hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, gıda analizleri ile yeni gıda işleme teknik ve metotlarının geliştirilmesini hedef alan, bilimsel araştırmalar yapan ve kendisini sürekli geliştiren bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Çomaklı, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Gıda güvenliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de günümüzün en güncel konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bu sebeple gıda güvenliğinin sağlanması da sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda gıdalarda taklit ve tağşiş gibi hilelerin yanı sıra gıda kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi için donanımlı gıda analiz laboratuvarlarına büyük ihtiyaç duyulmakta. Bu ihtiyaca yönelik olarak Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurmuş olduğumuz gıda analiz laboratuvarları sayesinde ileri analiz tekniklerinin uygulanabileceği bir donanıma kavuşmuş olduk” şeklinde konuştu.
“Doğu Anadolu Bölgesinin En Kapsamlı Gıda Analiz Laboratuvarına Sahibiz”
Bu laboratuvarların hem bilimsel araştırmalara hem de ArGe faaliyetlerine yönelik çalışmalara hizmet verebilecek alet ve ekipman açısından da dizayn edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı: “Diğer taraftan teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olan akreditasyon ile laboratuvarlara hem ulusal hem de uluslararası saygınlık kazandırılması amacı ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uluslararası Standardına göre akreditasyon çalışmalarına başladık. Böylelikle laboratuvarlarımızın vereceği rapor ve sertifikaların uluslararası düzeyde kabul görmesi sağlanmış olacak. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi ilk defa kapsamlı gıda analiz laboratuvarlarına kavuşacak. Gıda güvenliğinin daha da önem kazandığı bu günlerde sağlıklı ve güvenilir gıdaların üretimine yönelik bilimsel çalışmalar ile ArGe faaliyetlerinin yürütülebileceği bu laboratuvarlarda ileri laboratuvar analiz teknikleri ile hem gıda sanayine hem de araştırmacılara hizmet verilecek” diye konuştu.
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan gıdanın, kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerektiğine işaret eden Çomaklı, bu noktada gıda güvenliği ve denetimi açısından uygulanacak olan, özellikle Gıda Teknoloji Laboratuvarında yapılan temel gıda analizleri ve yöntemlerinin büyük önem taşıdığını ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan laboratuvarların bu noktada önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

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