Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı

<br>Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kurbanlık olarak besiye alınan koçların yünlerinin kırkım dönemi başladı. <br>Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Oltu ilçesinde kurbanlık olarak satılacak koçlar yaylaya çıkarıldı. Yaylada besiye alınacak olan koçlar, sıcak havada rahatlamaları ve üzerlerindeki kene gibi zararlı böceklerden kurtumlaları için yünlerinin kırkılmasına başlanıldı. İlçeye bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki Cilens Yaylası'nda koçlar birer birer yünlerinden temizlendi. Adeta yaz bakımları yapılan koçlar kenelere karşı da ilaçlandı. Oğlu Fatih ile birlikte besicilik yapan Dursun Gür, yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte koçların yünlerinin kırkıldığını söyledi. Hayvanların yünlerden kurtularak rahatladığını ifade eden Gür, ayrıca ilaçla kenelerden koruyarak kurbanlık için hazırladıklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN<br>2020-05-28 09:37:08<br>

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