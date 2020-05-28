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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı

İHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurbanlık koçların yünleri kırkım yapılarak yaz sıcaklarından korunurken bir yandan da Kurban Bayramı'na hazırlanıyorlar. Yaz aylarının gelmesi ile küçükbaş hayvan sahiplerinin kırkım çilesi de başladı.

Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde kurbanlık koçların yünleri kırkım yapılarak yaz sıcaklarından korunurken bir yandan da Kurban Bayramı’na hazırlanıyorlar. Yaz aylarının gelmesi ile küçükbaş hayvan sahiplerinin kırkım çilesi de başladı.
Oltu Güllüce Mahallesi Cilens yaylasında kurbanlık koçlar yaz sıcaklarında rahatsız olmaması için yünleri kırkım ve yazlık kene bakımlarını yaptılar. Oltu Güllüce Mahallesi Cilens yaylasında yıllardır kurbanlık üretip satan Dursun Gür ve Oğlu Fatih Gür, “Yaz sıcakları başladı. Bizde koçlarımızı kırkım yaptık. Sıcaklarda rahatlamalarını sağladık ayrıca kene ilacı sıkarak keneden koruyarak kurban bayramına hazırlıyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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