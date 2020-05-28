Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor

<br>Turgay İPEKSalih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)KORANAVİRÜS tedbirleri kapsamında 16 Mart´tan itibaren ibadetin yasaklandığı camiler yarın kapılarını açacak. Erzurum'da kılınacak cuma namazı için pandemi kurulunca belirlenen atletizm pisti ile futbol sahalarında hazırlıklar sürüyor.<br>Koronavirüsle mücadelede kapsamında açıklanan normalleşme kararları çerçevesinde ilk cuma yarın cami bahçeleri ve pandemi kurulunca belirlenen açık alanlarda kılınacak. Erzurum'da pandemi kurulu tarafından cuma namazı kılınacak yerler arasında açıklanan atletizm pisti ile yüksek irtifa kamp merkezindeki yeşil sahalarda hazırlıklar başladı. Sabah erken saatlerde kıbleyi belirleyen görevliler, daha sonra sosyal mesafe kuralına göre cemaat için saf çizgilerini beyaz boyayla belirledi. 1,5 metre aralık bırakılarak çizilen atletizm pisti ve futbol sahalarında binlerce kişinin rahatlıkla namaz kılabileceği belirtildi. <br>Bu arada yarın cuma namazı kılmak isteyenlerin uyması gereken kurallar ise şöyle:<br>"Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek. Maskesiz camiye girilmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak. Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak."<br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-05-28 12:22:00<br>

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