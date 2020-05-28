Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor (2)

<br>781 NOKTADA CUMA NAMAZI KILINACAK<br>Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez Palandöken ilçesi yüksek irtifa kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı için yapılan hazırlıkları inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve çalışanlardan bilgi alan Vali Memiş, Erzurum'da 781 noktada cuma namazı kılınacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 aydır camilerde namaz kılınamadığını hatırlatan Vali Memiş, "Pandemi dolayısıyla toplu namaz kılınmasının bilimsel alamda sakıncaları olacağı gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu. Yarından itibaren cuma namazları dahil olmak üzere öğlen ve ikindi namazları pandemi kurallarına uyularak cemaatle kılınabilecek" dedi. <br>Camilerle ilgili kararın açıklanmasından sonra sürekli toplantılar yaptıklarını ifade eden Vali Memiş, Erzurum ve ilçelerinde cuma namazı kılınacak yerleri belirlediklerini açıkladı. Memiş, "Aziziye'de avlusu müsait olan 101 cammimiz ile bir meydanda, Palandöken'de 70 caminin avlusu ve 9 meydanda cuma namazı kılınacak. Cuma namazı kılınacak yerlerden birisi de burası. Muhteşem bir yer. Pandemiye çok uygun, bulaş riskinin olmadığı alandayız. Büyükşehir belediyesi burada her türlü tedbiri almış. Yakutiye ilçesinde 92 cami ve 4 meydanda cuma kılınacak. Meydanlar Lalapaşa Camisi, Yakutiye Kent Meydanı, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Narmanlı Camisi'nin bahçeleri müsait alanlar olarak belirlendi. Diğer ilçelerimizde ise 454 cami ve kaymakamlık onayıyla 50 alanda namaz kılınabilecek. Erzurum'da toplam 781 noktada yarın cuma namazı eda edilecek.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-28 15:24:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.