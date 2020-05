MÜSİAD Erzurum Şubesi Ramazan Ayında 2 bin den fazla aileye yardım

Hayırsever iş adamları rahmet ve merhamet ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu. MÜSİAD Erzurum Şubesi 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye maddi ve nakdi yardımda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, Korona virüs (Covid19) salgınından dolayı zor günler geçiren 2 binin üzerinde aileye, Ramazan nedeniyle yardımda bulunduklarını bildirdi.

MÜSİAD Erzurum Başkanı Fuat Demir, yaptığı açıklamada; Türkiye genelinde üretimin aksamaması adına gayret gösterdiklerini ve düzenledikleri kampanyalarla herkese destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte hareket ettiklerini belirten Fuat Demir, Erzurum’da 2 binin üzerinde aileye yardım yaptıklarını bildirdi. Demir, “Rahmet ve bereket iklimini yaşadığımız Ramazan ayında gerek ekonomi durumu iyi olmayan aileler ve gerekse Covid19 dan olumsuz etkilenerek işinden olan ve zor günler geçiren, her hangi bir geliri olmayan ailelerin yanında olduk. Bayram belki birbirimizden ayrı idik ama gönüllerimiz birdi, gönüllerimizde ki özlemi ise dualarda buluştuk”dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınının ülkemizi de etkilediğini dikkat çeken Başkan Fuat Demir, “Devletimiz ve milletimiz, bu sıkıntılı süreci en az hasarla atlatabilmek ve oluşan yaraları bir an evvel sarabilmek amacıyla tarihte eşine az rastlanır şekilde, büyük bir dayanışma ve fedakarlık örneği sergiliyor. Ülkesine aşık ve tek derdi milletinin istikbali olan iş adamları olarak bizler, bir yandan üretimin aksamaması ve salgının geniş çaplı bir ekonomik krize yol açmaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmalarıyla devletimize ve milletimize olan desteğimizi her alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Korona virüs, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi ekonomik sarsıntılara yol açtı. Bu süreçte maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın dertlerine ortak olma ve dertlerini paylaşmak dinimizin ve insan olmamızın gereğidir” ifadelerini kullandı.



Zimem defteri uygulaması yurt genelinde devam ediyor

Öte yandan yaklaşık 4 yıldır Türkiye genelinde MÜSİAD olarak sürdürdükleri 'Zimem Defteri' uygulamasının da devam ettiğini hatırlatan Başkan Demir sözlerini şöyle tamamladı: “Aziz Milletimiz, Anadolu’nun pâk sinesinden aldığı terbiye, bilgi ve birikimle her zaman zorda kalmışların yanında olmuş ve yardıma muhtaç insanların hiçbir çıkar gözetmeksizin yardımlarına koşmuştur. Türk Milleti, Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Komşusu açken tok yatan, bizden değildir.” Hadisi Şerif’ini her zaman kendisine şiar edinmiş ve bu inanç doğrultusunda hayatını sürdürmüştür.

Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (veresiye) Defteri uygulamasını, MÜSİAD olarak 2016 yılından bu yana, büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Ailesini, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiyeborç defterini (zimem defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamışkapatmış oluyor. Bu güzel uygulamanın yaşatılmasında öncülük ederek toplumumuzun diğer kesimlerine de ilham olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.