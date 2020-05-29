İspir’de halk pazarında cuma namazı "Cemaatle namaz kılmanın hazzını aylarca bekledik"

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Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilmesiyle birlikte 2.5 aylık sürenin ardından İspir’de de ilk cuma namazı kılındı.

İlçe merkezindeki halk pazarında kılınan cuma namazına İspirliler yoğun katılım gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişi pazarda sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli olarak cuma namazını kıldı.

Uzun bir aranın ardından cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İspirliler, “Rabbim minarelerimizden ezanlarımızı, camilerden cumalarımızı eksik etmesin. Bugün cumayla cemaatle buluştuk. Cemaatle namaz kılmanın hazzını aylarca bekledik. Ümmeti Muhammed’e dua ettik. Rabbim bütün ülkemizi salgınlardan, felaketlerden korusun” dediler.

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