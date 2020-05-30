Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)

<br>KIZ KAÇIRMA SONRASI BAŞLAYAN HUSUMETİ BARIŞ YEMEĞİ DE BİTİRMEMİŞ<br>Köseler Mahallesi´nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın, 2 aile arasında 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma olayından kaynaklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce Güneş ailesinin kızı Fatma, Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız´a kaçtı. Ancak Fatma'nın kaçtıktan 6 ay sonra intihar etmesi 2 aileyi karşı karşıya getirdi. 2 aile, Fatma'nın intiharında birbirlerini suçladı. İlçenin ileri gelenleri barış yemeği düzenlendi. Ancak barış uzun sürmedi. 2 ailenin arası yeniden bozuldu.<br>Dün, Yıldız ailesine ait atlar, Güneş ailesine ait çayıra girdi. Taraflar arasında başlayan gerginlik bugün yaşanan olayla sonuçlandı.<br>TEHDİT EDİLİNCE DİLEKÇE VERMİŞ<br>Yıldız ailesinin yakını Muhammet Yıldız, husumetin kız kaçırma meselesinden kaynaklandığını anlatarak, "Gelin, kaçtıktan sonra araya girenler aileyi barıştırdı. Ancak ailesinin baskısı sebebiyle gelin 5-6 ay sonra intihar etti. Bunun üzerine iki ailenin arası yeniden bozuldu. Güneş ailesinin dört, beş gün önce Bursa´dan gelen bir oğlu, amcam Sıddık Yıldız´ı tehdit etmiş. Bunun üzerine amcam ilgili yerlere dilekçe vermiş. Ayrıca çocukların Bursa´daki babaları telefonla aranmış, olay anlatılarak çocuklarına sahip çıkması istenmiş. Bugün sabah amcamın kapısına gelen 4 kardeş, kendisini köyün dışına çağırmışlar. 'Gel orada kozlarımızı paylaşalım' demişler. Ölenlerden biri Yıldız, dördü Güneş ailesinden" diye konuştu.<br>Öte yandan olay yeri incelemesinin ardından 5 kişinin cenazesi, traktörlerle araziden alınıp, Çat Belediyesi´ne ait cenaze araçlarıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Çat Turgay İPEK<br>2020-05-30 17:10:47<br>
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