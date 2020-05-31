Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (2)

<br>GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERZURUM'DA DEFNEDİLDİ<br>Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki çatışmada hayatını kaybeden Sedrettin Yıldız'ın cenazesi, güvenlik gerekçesiyle merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilen Yıldız'ın cenazesi, jandarma eşliğinde mezarlığa getirildi. Burada görevli imamın kıldırdığı cenaze namazına az sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Yıldız'ın yakınları, ağıtlar yakarak, ağladı. Kılınan namaz sonrası Sedrettin Yıldız'ın cenazesi, tek kişilik mezarlıkta toprağa verildi. <br>Olayda hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsilerinin ise henüz tamamlanmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-31 15:48:14<br>
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