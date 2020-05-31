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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)

DHA

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)

<br>OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI<br>Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 araçla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler jandarma ve polisin geniş güvenliği altında Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yıkama işlemleri tamamlanan cenazeler yine geniş güvenlik önlemi altında defnedilmek üzere Köseler Mahallesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-31 17:19:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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