Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)

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<br>OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI<br>Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 araçla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler jandarma ve polisin geniş güvenliği altında Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yıkama işlemleri tamamlanan cenazeler yine geniş güvenlik önlemi altında defnedilmek üzere Köseler Mahallesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-31 17:19:54<br>

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