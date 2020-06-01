Atatürk Üniversitesinden gıda ve hayvancılığa bilimsel yaklaşım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinden gıda ve hayvancılığa bilimsel yaklaşım

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından gıda, hayvancılık uygulama ve araştırmalarında yeni yöntemler uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal altyapı olanakları sunmak amacıyla 2017 yılında kurulan Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (GHUAM) üretim teknolojileri ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Atatürk Üniversitesinden gıda ve hayvancılığa bilimsel yaklaşım

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından gıda, hayvancılık uygulama ve araştırmalarında yeni yöntemler uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal altyapı olanakları sunmak amacıyla 2017 yılında kurulan Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (GHUAM) üretim teknolojileri ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.
Yenileme çalışmaları kapsamında merkez bünyesinde yer alan iki adet sığırcılık, koyunculuk, arıcılık, tavukçuluk birimi ile pilot süt ve ekmek fabrikasının fiziki yapıları düzenlenerek üretim teknolojileri modernize edildi.
Yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde öncelikli alanlar arasında yer alan gıda üretimine yönelik mevcut birimler yenilenirken, gıda ve hayvancılık konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, ilgili akademik birimlerin eğitimöğretim, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek sağlanması ile bölge üreticilerine ve sanayicilere rol model olarak daha kaliteli süt ve tahıl üretiminin uygulamalı metotlarının öğretilmesi amaçlandı.
Hayvan Sağlığı ve Refahı İçin Çalışmalar Sürüyor
Hayata geçirdiği projeler ışığında bölgenin tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeli ile küresel üretim ve ticaretteki payını artırması için teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, merkez bünyesinde gerçekleştirilen yenileme faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Daha önce Ziraat ve Veteriner Fakülteleri bünyesinde faaliyet gösteren çiftlikleri iki araştırma merkezi haline getirerek hizmet ve üretim kapasitelerini artırmayı hedefledik. İçerisinde merkez müdürlüğü idari binasının da yer aldığı birçok fiziki mekânı yenileyerek hizmete açtık. 400 büyükbaş hayvanın bulunduğu sığır yetiştiriciliği birimlerinde güvenlik sisteminden, makine parkına, padoklardan, süt sağım ekipmanları ve dolum tanklarına kadar birçok noktada modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Hayvan sağlığı ve refahını artırmak için gezinme alanlarını düzenledik, hayvan reviri tanzim ettik ve hayvan ayak problemlerini gidermek için hijyenik ayak banyoları oluşturduk.”
Atatürk Üniversitesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yürütülen Çiftçi Eğitim Programlarında (TARBİLEM) özellikle koyun yetiştiriciliğine dikkat çekildiğini aktaran Rektör Çomaklı, koyunculukta bölgenin avantajlı yönlerine değinerek, bugüne kadar göz ardı edilen fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Koyunculukta sahip olduğumuz binlerce yıllık kültürel deneyim, yerel çeşit varlığımız, koyunların sığırlara göre üreme süresinin kısa olması, veriminin yüksek, yemden yararlanma yeteneğinin fazla olması, Erzurum ve çevresinin mera bakımından koyunculuğa uygun olması mutlaka değerlendirilmesi gereken güçlü yönlerimiz. Üniversite olarak koyunculuğa katkı noktasında çiftçimizin her zaman yanındayız.”
Nitelikli damızlık üretimi, kuzu kayıplarının önlenmesi ve ıslah yoluyla koyunculukta verimliliği artırmaya yönelik önemli projeleri yürütmeye başladıklarını ve bunun için de mevcut koyunculuk biriminde bir takım fiziki düzenleme ve ARGE’ye yönelik teknolojik modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten rektör Çomaklı bu doğrultuda yaklaşık 860 koyunun yetiştirildiği koyunculuk biriminde tüm padokların yenilendiğini, hayvanların dinlenme ve sulama alanlarının bölünerek düzenlendiğini ve bilimsel çalışmalara zemin olacak yeni laboratuvarlar oluşturularak ekipmanlarının temin edildiğini söyledi.
Pilot Süt ve Ekmek Fabrikası Baştan Aşağı Yenilendi
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında büyük bina onarımı gerçekleştirilen Pilot Süt Fabrikasının modernizasyon çalışmaları tamamlandı ve fabrika son sistem makine ve ekipmanlarla üretim potansiyelini ve çeşitliliğini artırdı. Gıda güvenliğine uygun yüksek hijyen koşullarının sağlandığı fabrikada “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi” (HACCP) devreye alındı. Yapılan bu çalışmalarla ilgili açıklama yapan Rektör Çomaklı, gıda ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmalar ve araştırma projeleri için altyapının sağlandığını ve fabrikada kurulan ARGE laboratuvarlarında ilgili fakülteler için araştırma imkânlarının sunulduğunu belirtti. Fabrikanın öğrenciler için önemli bir uygulama merkezi haline geldiğini söyleyen Rektör Çomaklı gerçekleştirilen modernizasyon çalışması ile Üniversitemizin ilgili bölümlerinden lisans öğrencilerinin ders uygulamaları için ideal bir ortam oluşturulduğunu ve öğrencilerin son sistem makine ve ekipmanları tanıma ve üretim yapma imkânı bulabildiklerini sözlerine ekledi.
Günlük 5 Ton Süt İşleniyor, 10 Bin Ekmek Üretiliyor
Günlük 5 ton sütün işlendiği pilot süt fabrikasında hijyenik ve teknolojik kurallara uygun olarak pastörize süt, yoğurt, probiyotik yoğurt, tereyağı, ayran, dondurma ve civil peynir üretimi yaptıklarını belirten Rektör Çomaklı, ürün çeşitliliğini artırma yönünde de birtakım girişimlerde bulunduklarını söyledi. Fabrikada son olarak kaşar peyniri üretimine de başladıklarını açıklayan Rektör Çomaklı söz konusu ürünlerin, merkeze bağlı kantinde satışa sunulduğunu ve ayrıca araştırma hastanesine gönderildiğini söyledi.
Merkeze bağlı bir diğer fabrikada ise günlük ortalama 10 bin (roll) ekmek üretimi yaptıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, yenilenen makine ve ekipman alt yapısıyla bu sayının önümüzdeki günlerde artarak katlanacağını söyledi. Üniversite hastanesinin ekmek ihtiyacının karşılandığı fabrikayı geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de GHUAM ekibini çalışmalarından ötürü tebrik etmişti.
Ürünler Yeni Markalarıyla Tüketiciye Sunuluyor
Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin markalaşma süreci kapsamında Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğüne (KİD) bağlı Marka Biriminin çalışmaları sonucu “Ata Uni Çiftlik Ürünleri” markasıyla ambalaj çalışmaları tamamlanan ürünler yeni marka ve etiketleriyle tüketiciye sunuluyor. Otomatik toplama ve tarihleme makineleriyle günde 4 bin 200 yumurtanın üretildiği tavukçuluk birimi ile yılda 34 ton balın üretildiği arıcılık biriminde kurulan ambalajlama ve şişeleme sistemleriyle ürünler Ata Uni Çiftlik markasıyla satışa sunuluyor.
Üniversite Çiftçi İş Birliği Devam Ediyor
GHUAM’ın Atatürk Üniversitesinin toplumsal katkı anlayışı çerçevesinde önemli bir misyonu üstlendiğini kaydeden Rektör Çomaklı merkez öğretim üyelerinin Teknoloji
Transfer Ofisi (ATATTO) ile iş birliği içerisinde bölge sanayicisi ve çiftçileriyle bir araya geldiğini, ortak projeler gerçekleştirmek için düzenli aralıklarla toplantı ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Bu toplantılarda özellikle ülke ekonomisine büyük yük getiren damızlık materyal ithalatının azaltılması yönünde atılacak adımların, canlı damızlık hayvan yetiştiriciliğine teşvik ve embriyo transferi çalışmalarının anlatıldığını kaydeden Rektör Çomaklı bölge çiftçisinin konuya ilgisinin kendilerini oldukça memnun ettiğini de dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)
YEREL HABERLER Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı ...
Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi Erzurum’da silahlı kavgada hayatını kaybeden şahıs, güvenlik gerekçesiyle Erzurum’da defnedildi
YEREL HABERLER Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze ...
Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı ...
ERGAZ ailesinin bir çınarı daha hayata veda etti
YEREL HABERLER ERGAZ ailesinin bir çınarı daha hayata veda etti
Aziziye’nin parlayan yıldızı Gezköy Başkan Orhan: “Gezköy’ün cazibesi artıyor”
YEREL HABERLER Aziziye’nin parlayan yıldızı Gezköy Başkan Orhan: ...
Yeşilay’dan “O nefes sana lazım olacak” hatırlatması
YEREL HABERLER Yeşilay’dan “O nefes sana lazım olacak” hatırlatması
Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı ...
Erzurum'daki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'daki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan 2 ...
Erzurum’da dağ keçisi görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum’da dağ keçisi görüntülendi
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (4)
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Erzurum’da silahlı kavgaya karışan 2 firari şahıs aranıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da silahlı kavgaya karışan 2 firari şahıs ...
‘Kozlarımızı paylaşacağız’ daveti üzerine başlayan kavgada 5 kişi öldü Erzurum’da 5 kişinin cesedi traktörlerle cenaze aracına taşındı
YEREL HABERLER ‘Kozlarımızı paylaşacağız’ daveti üzerine başlayan ...
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (ek foto)
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı ...
Erzurum’da 5 kişinin öldürüldüğü mahallede giriş-çıkışlar kapatıldı Askeri helikopter destekli operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 5 kişinin öldürüldüğü mahallede ...
Atatürk heykeli iş makinalarıyla yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER Atatürk heykeli iş makinalarıyla yeni yerine taşındı
İki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü Kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan aileler uzun namlulu silahlarla çatıştı
YEREL HABERLER İki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü Kız kaçırma ...
Erzurum farkı Şehir Hastanesi’nin çevre düzenlemesi, alt ve üstyapı çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor
YEREL HABERLER Erzurum farkı Şehir Hastanesi’nin çevre düzenlemesi, ...
Oltu’da gelincikler doğayı süsledi
YEREL HABERLER Oltu’da gelincikler doğayı süsledi
Çat’ta 5 kardeş silahla vuruldu
YEREL HABERLER Çat’ta 5 kardeş silahla vuruldu
Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü (1)
YEREL HABERLER Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü (1)
Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı
YEREL HABERLER Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X